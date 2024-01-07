شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لاعباً فى قائمة المنتخب بأمم أفريقيا سجلوا بقميص الفراعنة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم منتخب مصر فى قائمته النهائية لكأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق 13 يناير الجارى، 14 لاعباً، من أصل 27 لاعباً، سجلوا أهدافاً بقميص الفراعنة.

ويتصدر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى، قائمة هدافى المنتخب فى هذه القائمة برصيد 53 هدفاً، ومحمود حسن تريزيجيه وصيفا بـ14 هدفاً.

ونستعرض قائمة هدافى المنتخب قبل أمم أفريقيا..

محمد صلاح 53 هدفا

محمود تريزيجيه 14 هدفا

مصطفى محمد 8 أهداف

محمد الننى 8 أهداف

أحمد حسن كوكا 6 أهداف

عمر مرموش 4 أهداف

حمدى فتحى 3 أهداف

محمد عبد المنعم هدفين

أحمد حجازى هدفين

أحمد سيد زيزو هدفين

مصطفى فتحى هدفين

على جبر هدف

أحمد فتوح هدف

عمر كمال هدف

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، فى السادسة مساء اليوم الأحد، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا باستاد القاهرة الدولى، فى البروفة الأخيرة استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

ويدفع فيتوريا فى مباراة اليوم بمعظم لاعبي التشكيل الأساسي لتجربة بعض الجمل الفنية قبل البطولة، بجانب الاطمئنان على بعض اللاعبين العائدين من الإصابات أو البعيدين عن المشاركة، مثل أحمد حجازي ومحمد النني وأحمد فتوح وعمر كمال عبد الواحد، على أن يمنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين فى الشوط الثاني، والأقرب أن يشارك محمد صلاح نجم ليفربول فى الشوط الثاني.

وفضل فيتوريا مواجهة منتخب تنزانيا، الذى يعتبر من المنتخبات صاحبة التصنيف الثاني داخل أفريقيا، خوفاً على اللاعبين من الإصابات والإجهاد قبل البطولة، لذا فضل تجربة وتجهيز اللاعبين من خلال بوابة تنزانيا.