"أفضل ما فعله رونالدو".. بالوتيلي يتحدث عن فوز ميسي وكريستيانو بالكرة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب مانشستر سيتي وليفربول السابق، عن كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وليونيل ميسي لاعب إنتر ميلان وفوزهما بالكرة الذهبية.

وقال بالوتيلي عن الكرة الذهبية في تصريحات نقلها موقع "Football Talk": "أفضل الفوز بكرتين ذهبيتين مع فريقين مختلفين مثل كريستيانو رونالدو بدلاً من الفوز بـ 5 أو 6 كرات ذهبية مع نادي واحد".

وأضاف ماريو: "ما الفائدة من قضاء مسيرتي بأكملها في نادي واحد والقول إنني الأفضل، إنه أمر مخز حقا".

الجدير بالذكر أن ماريو انضم إلى ناديه الحالي أضنة دمير سبور التركي في بداية الموسم الجاري، قادما من سيون السويسري في صفقة انتقال حر.

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