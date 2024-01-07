"بطاقة طرد دائرية في مباراة ولفرهامبتون وبرينتفورد".. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أشهر الحكم توني هارينجتون بطاقة حمراء "دائرية" في وجه جواو جوميز لاعب ولفرهامبتون بعد تدخله العنيف على لاعب برينتفورد، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي ضمن مواجهات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأثار شكل بطاقة الطرد الذي أشهرها حكم المباراة في الدقيقة التاسعة الكثير من التساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تكون البطاقات الملونة المتعارف عليها "مستطيلة".

ونشرت صحيفة "ماركا" موضوع مفصل عن شكل البطاقة الحمراء "الدائري".

ويستخدم هذا الشكل من البطاقات الحمراء من أجل مساعدة اللاعبين الذين يعانون من مشكلة في تمييز الألوان (عمى الألوان) على معرفة قرار الحكم، البطاقة المستطيلة "صفراء" والدائرية "حمراء".

واعترف عدد من لاعبي كرة القدم من قبل، مثل توماس ديلاني لاعب إشبيلية السابق، بأن عمى الألوان لديهم يؤدي إلى ارتباكهم في الملعب وعدم قدرتهم على التمييز بين زملائهم في الفريق عندما ينظرون إلى الأسفل أثناء الركض بالكرة.

وقال اللاعب الدنماركي للمحطة الإذاعية "DR P3" في عام 2018: "من الصعب وصف ما يحدث، إنه مثل رؤية ظلال مختلفة من نفس اللون".

وأوضح: "عندما يكون الناس قريبين يمكنك تمييزهم جيدا، ولكن عندما تكون المسافة بعيدة يكون الأمر صعب".

وهناك سبب آخر تم ذكره في تفسير الصحف لشكل الكارت الأحمر، وهو أنه يساعد الحكام على اتخاذ القرار بدقة، وتمييز الكارت قبل استخراجه من الجيب، البطاقة المستطيلة "صفراء" والدائرية "حمراء".

وقبل عام واحد، في يناير 2023، خلال مباراة ريكسهام وشيفيلد يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، أظهر الحكم دين وايتستون أيضا بطاقة حمراء دائرية لدانييل جيبسون.

الجدير بالذكر أن أوريا ريني هو أول حكم يستخدم هذه البطاقة الحمراء في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 1997.

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