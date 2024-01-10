قبل مواجهة رونالدو.. ميسي يثير حماس الجماهير في موسم الرياض

أثار الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، حماس الجماهير قبل انطلاق موسم الرياض في شهر يناير الجاري، ومواجهة رونالدو المنتظرة.

وأبدى ميسي حماسته لمواجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، في منافسات كأس موسم الرياض المقرر إقامتها بين 29 يناير و8 فبراير المقبل.

وستلعب منافسات كأس موسم الرياض بمشاركة 3 فرق، هي النصر والهلال السعوديين وإنتر ميامي الأمريكي.

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وكتب ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”إنستجرام”: “لا أستطيع الانتظار حتى أكون جزءًا من كأس موسم الرياض مع فريقي إنتر ميامي.. سنواجه أفضل أندية السعودية في بطولة تاريخية”.

ومن المقرر أن يواجه ميسي نظيره رونالدو، في لقاء الرقصة الأخيرة، يوم الأول من فبراير المقبل، على ملعب أول بارك في العاصمة الرياض.

ويتم تتويج صاحب أكبر عدد من النقاط بلقب كأس موسم الرياض، علمًا بأن كل فريق سيواجه الآخر، أي تقام 3 مباريات، على النحو الآتي:-

الهلال ضد إنتر ميامي: 29 يناير

النصر ضد إنتر ميامي: 1 فبراير

الهلال ضد النصر: 8 فبراير