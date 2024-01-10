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قبل مواجهة رونالدو.. ميسي يثير حماس الجماهير في موسم الرياض

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ليونيل ميسي - إنتر ميامي - فيلادلفيا

ليونيل - إنتر ميامي - فيلادلفيا

أثار  الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، حماس الجماهير قبل انطلاق موسم الرياض في شهر يناير الجاري، ومواجهة رونالدو المنتظرة.

وأبدى ميسي حماسته لمواجهة البرتغالي ، لاعب النصر السعودي، في منافسات كأس موسم الرياض المقرر إقامتها بين 29 يناير و8 فبراير المقبل.

وستلعب منافسات كأس موسم الرياض بمشاركة 3 فرق، هي النصر والهلال السعوديين وإنتر ميامي الأمريكي.

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وكتب ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”إنستجرام”: “لا أستطيع الانتظار حتى أكون جزءًا من كأس موسم الرياض مع فريقي إنتر ميامي.. سنواجه أفضل أندية في بطولة تاريخية”.

ومن المقرر أن يواجه ميسي نظيره رونالدو، في لقاء الرقصة الأخيرة، يوم الأول من فبراير المقبل، على ملعب أول بارك في العاصمة الرياض.

ويتم تتويج صاحب أكبر عدد من النقاط بلقب كأس موسم الرياض، علمًا بأن كل فريق سيواجه الآخر، أي تقام 3 مباريات، على النحو الآتي:-

الهلال ضد إنتر ميامي: 29 يناير

النصر ضد إنتر ميامي: 1 فبراير

الهلال ضد النصر: 8 فبراير

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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