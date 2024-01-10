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ريال مدريد يتعادل مع أتلتيكو في شوط أول جنوني بـ السوبر الإسباني

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ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد- السوبر الإسباني

ضد أتلتيكو مدريد- السوبر الإسباني

حسم التعادل الإيجابي شوط أول جنوني جمع بين ريال مدريد وأتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني التي تستضيف المملكة العربية .

استضاف ستاد الأول بارك مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في ديربي مدريد بـ السوبر الإسباني.

أفتتح ماريو هيرموسو التسجيل لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة السادسة من انطلاق المباراة، ونجح أنطونيو روديجر في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 30.

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واضاف فيرلاند ميندي الهدف الثاني للريال في الدقيقة 30 من عمر المباراة، سرعان ما سجل أنطوان جريزمان هدف التعادل في الدقيقة 37.

كاد ريال مدريد أن يضيف هدف ثالث في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط ولكن نجح حارس أتلتيكو في التصدي لها لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذا اللقاء مع المتأهل من مباراة وأوساسونا في نهائي السوبر الإسباني.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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