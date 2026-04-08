النفط يهبط دون 100 دولار بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي ينزلق لأدنى مستوى في 4 أسابيع

•اتفاق وقف إطلاق نار بين الولايات المتحدة وإيران

•يشمل الاتفاق فتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية

•الأسواق في انتظار محضر الاحتياطي الفيدرالي



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى في 3 أسابيع ،استناداً على هبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية ،وذلك بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، يتضمن الاتفاق فتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية.



مع الهبوط الحاد فى أسعار النفط العالمية ،تزداد مؤشرات انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،مما يعزز من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 3.25% إلى (4,857.56$) الأعلى منذ 19 مارس الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,706.34$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,706.34$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.25%،في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بدعم تراجع الدولار الأمريكي.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.85%،ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 98.69 نقطة ،عاكساً هبوطاً واسعاً في مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



تحسنت معنويات المخاطرة في الأسواق ،وزاد إقبال المستثمرين على شراء الأصول والعملات العالمية بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.



مستجدات الحرب الإيرانية

•واشنطن وطهران يتفقان على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، و يخططان لفتح مضيق هرمز.



•وافق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على تعليق الهجمات والقصف الجوي ضد إيران لمدة 14 يوماً، وذلك بعد وساطة باكستانية وقطرية مكثفة.



•أعلنت إيران موافقتها على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية "بشكل كامل وآمن"، مع التنسيق الفني مع القوات المسلحة الإيرانية لتأمين عبور السفن.



•من المقرر أن تبدأ مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب يوم الجمعة المقبل في مدينة "إسلام آباد "فى باكستان، حيث تهدف الهدنة لمنح فرصة للحل الدبلوماسي.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية بمتوسط 13% ،وسجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع ،مع انحسار مخاوف نقص الإمدادات العالمية ،خاصة بعد إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط العملاقة.



الفائدة الأمريكية

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع أبريل المقبل مستقر حالياً عند 99%،و تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 1%.



•بعد توقف الحرب ،بدأ المتداولون في تسعير وجود احتمالات لخفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال "نيكولاس فرابيل" الرئيس العالمي للأسواق فى مؤسسة إيه بي سي ريفاينري: دخل الناس هذه الجلسة وهم يعتقدون أن التصعيد مرجح للغاية، لكن إعلان هدنة لمدة أسبوعين قلب هذا التوقع رأسًا على عقب، وكان ذلك إيجابيًا للذهب.



وقال تاجر المعادن المستقل تاي وونغ: هذا انتعاش مؤقت، ويبقى أن نرى ما إذا كانت إيران ستلتزم به. بالنسبة للذهب، سيمثل المتوسط المتحرك لـ200 يوم عند 4,930 دولارًا، ثم 5,000 دولار، عقبات رئيسية.

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الثلاثاء بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,054.42 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 20 فبراير الماضي.



نظرة فنية

