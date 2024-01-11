برشلونة يتلقى دفعة قويك قبل مواجهة أوساسونا في السوبر الإسباني

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة دفعة كبيرة قبل مواجهة أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقرر لها اليوم الخميس في العاصمة السعودية الرياض.

ويلتقي برشلونة مع أوساسونا اليوم الخميس في مباراة نصف النهائي الثانية، حيث تلقى رجال تشافي هيرناندز دفعة كبيرة للغاية بمشاركة نجم خط الوسط بيدري في التدريبات.

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وحجز ريال مدريد مقعده في النهائي بعد فوزه على أتلتيكو مدريد في مباراة مثيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

ووفقا لموندو ديبورتيفو، فإن بيدري سيكون متاحا للعب عدة دقائق خلال مباراة اليوم؛ ما يعني جاهزيته الكاملة في حال تأهل لمواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية.

وعانى برشلونة كثيرا من الإصابات هذا الموسم، خاصة في خط الوسط الذي حُرم فترات كبيرة من نجومه الأساسيين مثل بيدري وفرينكي دي يونج وجافي.

ويأمل برشلونة في التتويح بكأس السوبر، من أجل الحصول على الثقة الكافية للعودة إلى المسار الصحيح، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة سبورت، فإن تشافي يرى أن الفوز بالسوبر كما حدث الموسم الماضي، سيكون بمثابة نقطة تحول لإنقاذ الموسم.

وقبل السفر إلى السعودية للعب السوبر الإسباني تلقى برشلونة هدفين أمام فريق بارباسترو الذي يلعب في الدرجة الرابعة بالدور الـ32 من مسابقة كأس الملك؛ ما خلق شكوكا حول الفريق رغم التأهل لثمن النهائي.