اعرف تردد القنوات الناقلة بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 مجانا

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث الجمهور المصري والعربي والأفريقي عن القنوات الرياضية المجانية التي تتيح مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق غدًا السبت، في كوت ديفوار 2024.

وتوفر عديد من الدول الأفريقية قنوات رياضية مجانية يمكن من خلالها متابعة كأس أمم أفريقيا بعيدا عن القنوات الخاضعة للاحتكار الرياضي مثل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وهناك بعض القنوات العربية والأفريقية قامت بشراء الحقوق ولكن على البث الأرضي والفضائي، وستقوم بنقل مباريات البطولة بشكل مجاني بدون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية.

ومن المقرر ان تنطلق أولى مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا يوم السبت المقبل والموافق 13 من يناير 2024 من دولة كوت ديفوار المنظمة للبطولة خلال العالم الحالي.

نجحت القناة الجزائرية الأرضية عبر نايل سات، وهي تحمل اسم Programme National Algeria، في الحصول على حقوق بث 17 مباراة من بطولة كأس الأمم الافريقية في كوت ديفوار، بينها مواجهات المنتخب الجزائري، منهم مباراة الافتتاح ونصف النهائي والنهائي.

وبإمكان المشاهدين في مصر متابعة أمم أفريقيا عليها بكل سهولة عن فتح شفرة Biss وتشغيلها على الرسيفرات.

وإليكم تردد القنوات المفتوحة التي تنقل بطولة كأس أمم أفريقيا 2024:

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

شبكة قنوات 5Sport hd و5Plus HD و 5Live HD و 5Stars HD و 5Gold.

القمر الصناعي: Amos 4W

قناة RTB بوركينا فاسو

القمر الصناعي: يوتلسات 9E

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة النبأ الليبي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19

القمر الصناعي استرا سات 19

ترددها: 11185 dvb-s2

معدل الترميز: 22000

الاستقطاب: v

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تلستار 15

التردد: 12609-H-7550

قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100

قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

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