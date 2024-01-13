مفاجأة.. ماتيو لاهوز يعترف في قضية نيجريرا بظلم برشلونة تحكيميًا

اعترف الحكم السابق المثير للجدل، ماتيو لاهوز، بظلم برشلونة تحكيمياً عندما كان مسؤولًا عن إدارة مبارياتهم في أوقات سابقة.

شهد ماتيو لاهوز في قضية نيجريرا، حيث يواجه برشلونة اتهامات بدفع مبالغ مالية كرشوة إلى شركة مملوكة لرئيس لجنة التحكيم السابق إنريكيز نيجريرا، لإتخاذ قرارات لصالح البرسا.

تم التحقيق مع 21 حكماً في هذه القضية من ضمنهم ماتيو لاهوز، والذى نفى معرفته بأي شئ وأعترف أنه اتخذ 3 قرارات تحكيمية من قبل ضد برشلونة.

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بحسب ما ذكرته صحيفة “La Vanguardia” الإسبانية فإن القرار الأول هو احتساب هدف أنخيل دي ماريا في نهائي كأس ملك إسبانيا، 2014، لصالح ريال مدريد ضد برشلونة، على الرغم من وجود شبهة تسلل.

والقرار الثاني هو إلغاء هدف ليونيل ميسي في مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في لقاء حسم لقب الدوري الإسباني في العام نفسه بداعي التسلل.

أما القرار الثالث هو احتساب ركلة جزاء وهمية لصالح لاس بالماس ضد برشلونة بداعي وجود لمسة يد على لوكاس دينييه، في الدوري الإسباني عام 2018.