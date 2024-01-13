الامارات | "اتركوا هواتفكم".. نصيحة محمد صلاح للاعبي مصر في كأس إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه نجم ليفربول محمد صلاح نصيحة إلى زملائه لاعبي المنتخب المصري قبل بداية مشوار الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في ساحل العاج، وطالبهم بضرورة الالتزام خلال فترة البطولة لكي يحقق "الفراعنة" الهدف من المشاركة القارية.

وقال حارس مرمى منتخب مصر محمد صبحي: "صلاح نصح اللاعبين بضرورة التركيز استعداداً لبطولة كأس إفريقيا، وطلب منا عدم استخدام هواتفنا يوم المباراة، والتركيز على اللقاء فقط، والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "محمد صلاح يصنع الفارق والجميع يحبه، كما أنه داعم قوي لنا.. لقد تحدث معنا عن أهمية عقلية اللاعب، وكشف لنا سر تطوره الجسدي بأنه عمل على تقوية نفسه بعد الانتقال لليفربول، ليصبح أفضل خاصة أن الدوري الإنجليزي يتميز بالقوة".

ويلتقي المنتخب المصري مع موزمبيق غدا الأحد ضمن منافسات المجموعة الثانية.