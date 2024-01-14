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الكلاسيكو.. مواجهة نارية بين برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر -    

يلتقي مع غريمه التقليدي ، مساء اليوم الأحد، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي السوبر الإسباني بعدما تخطى عقبة فريق أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي بنتيجة 5-3.

وتأهل برشلونة لنهائي كأس السوبر الإسباني بعد تخطيه عقبة أوساسونا في نصف النهائي بهدفين دون رد.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: روديجر، ناتشو، كارفخال، جارسيا.

خط الوسط: كامافينجا، تشواميني، فالفيردي.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: كريستنسن، أراوخو، كوندى، بالدى.

خط الوسط: بيدرى، جوندوجان، دى يونج.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، فيران توريس، لامين يامال.

موعد المباراة

تنطلق مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

معلق المباراة

يعلق على مواجهة الكلاسيكو بين برشلنة وريال مدريد كل من فارس عوض ومحمد حسين.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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