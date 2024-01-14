قبل الكلاسيكو.. هل يتجنب برشلونة لعنة "بطل الدوري" في نهائي السوبر الإسباني؟



محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف ملعب "الأول بارك" في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، نهائي كأس السوبر الإسباني بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة.

ويقام كلاسيكو نهائي السوبر الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة (5-3)، بينما وصل برشلونة إلى المباراة النهائية بالفوز على أوساسونا بنتيجة (2-0).

ويشارك برشلونة في بطولة السوبر الإسباني بصفته (بطل الدوري الإسباني)، بينما يشارك ريال مدريد بصفته (بطل كأس ملك إسبانيا).

وسيحاول النادي الكتالوني فك العقدة التي يعاني منها "بطل الدوري الإسباني" في النسخ الأربعة الماضية من بطولة كأس السوبر الإسباني.

ولم يسبق في أي من النسخ الأربعة الماضية من بطولة كأس السوبر الإسباني بالشكل الجديد، أن حقق بطل الدوري اللقب.

نسخة 2019–20

شارك في هذه النسخة كل من برشلونة (بطل الدوري ووصيف كأس ملك إسبانيا)، فالنسيا (بطل كأس ملك إسبانيا)، أتلتيكو مدريد (وصيف الدوري الإسباني)، ريال مدريد (صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني).

لعب وقتها برشلونة (بطل الدوري) مع نظيره أتلتيكو مدريد (وصيف الدوري)، وخسر النادي الكتالوني وودع البطولة من نصف النهائي بعد الهزيمة بنتيجة (3-2).

وحقق وقتها ريال مدريد الذي شارك في البطولة بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني، اللقب بعد الفوز على غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة (4-1)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

نسخة 2020–21

شارك في هذه النسخة كل من ريال مدريد (بطل الدوري الإسباني)، ريال سوسيداد (بطل كأس ملك إسبانيا)، أتلتيك بلباو (وصيف كأس ملك إسبانيا) وبرشلونة (وصيف الدوري الإسباني).

لعب وقتها ريال مدريد (بطل الدوري) مع نظيره أتلتيك بلباو (وصيف كأس ملك إسبانيا) في نصف النهائي، وودع البطولة بالخسارة بنتيجة (2-1).

وحقق وقتها أتلتيك بلباو الذي شارك في البطولة بصفته وصيف كأس ملك إسبانيا، اللقب بعد الفوز على نادي برشلونة في المباراة النهائية، بنتيجة (3-2).

نسخة 2021–22

شارك في هذه النسخة كل من أتلتيكو مدريد (بطل الدوري الإسباني)، ريال مدريد (وصيف الدوري الإسباني)، برشلونة (بطل كأس ملك إسبانيا) وأتلتيك بلباو (وصيف كأس ملك إسبانيا).

لعب وقتها أتلتيكو مدريد (بطل الدوري) مع نظيره أتلتيك بلباو (وصيف كأس ملك إسبانيا) في نصف النهائي، وودع البطولة بالخسارة بنتيجة (2-1).

وحقق وقتها ريال مدريد الذي شارك في البطولة بصفته وصيف الدوري الإسباني، اللقب بعد الفوز على أتلتيك بلباو في المباراة النهائية، بنتيجة (2-0).

نسخة 2022–23

شارك في هذه النسخة كل من ريال مدريد (بطل الدوري الإسباني)، ريال بيتيس (بطل كأس ملك إسبانيا)، فالنسيا (وصيف كأس ملك إسبانيا) وبرشلونة (وصيف الدوري الإسباني).

لعب وقتها ريال مدريد (بطل الدوري) مع نظيره فالنسيا (وصيف كأس ملك إسبانيا) في نصف النهائي، ونجح وقتها في التأهل للمباراة النهائية -وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها بطل الدوري في الوصول للمباراة النهائية- بعد الفوز على الخفافيش بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1).

والتقى ريال مدريد مع غريمه التقليدي برشلونة في المباراة النهائية، ولكن ظلت لعنة بطل الدوري قائمة، حيث خسر النادي الملكي من غريمه الكتالوني بنتيجة (3-1).