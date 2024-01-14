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أرقام قياسية بالجملة لـ ريال مدريد في الشوط الأول من الكلاسيكو الإسباني

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ريال مدريد ضد برشلونة - فينسيوس جونيور

ضد - فينسيوس جونيور

خرج نادي ريال مدريد، بأرقام قياسية بالجملة من الشوط الأول لمباراة غريمه برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

يواجه ريال مدريد نظيره برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، في المباراة المقامة حالياً على ملعب الأول بارك، في العاصمة الرياض.

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انتهى الشوط الأول بتقدم النادي الملكي على البارسا بثلاثية لهدف، سجلها فينيسيوس جونيور في الدقائق (7-10-39 من ركلة جزاء) بينما سجل هدف روبرت ليفاندوفسكي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 33.

وبحسب شبكة أوبتا، سجّل فينيسيوس جونيور ثاني أسرع ثنائية في الكلاسيكو في آخر (40) عام خلال (9) دقائق و (48) ثانية، حيث أن أسرع ثُنائية في الكلاسيكو بآخر (40) عام لا تزال باسم غاري لينيكر

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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