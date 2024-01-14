فينيسيوس يدون رقمًا تاريخيًا ويعادل ميسي في السوبر الإسباني

حقق البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، رقمًا تاريخيًا في بطولة السوبر الإسباني، كما عادل ميسي بعد الهاتريك أمام برشلونة.

وأحرز فينيسيوس، ثلاثة أهداف لصالح ريال مدريد أمام برشلونة، في الشوط الأول من مباراة السوبر الإسباني، ليتقدم الملكي بثلاثية مقابل هدف.

وبات فينيسيوس جونيور، أول برازيلي في ريال مدريد يسجل هاتريك ضد برشلونة.

كما أصبح فينيسيوس، أول لاعب يسجل هاتريك في الكلاسيكو في أول 39 دقيقة من المباراة في القرن الـ21.

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وبذلك تمكن ثلاث لاعبين من تسجيل هاتريك في نهائي كأس السوبر الإسباني، وهم:

ليونيل ميسي ضد إشبيلية (2010).

أريتز أدوريز ضد برشلونة (2015).

فينيسيوس جونيور ضد برشلونة (2024).

الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة، اليوم الأحد، على ملعب الأول بارك، في لقاء حسم بطل كأس السوبر الإسباني، والتي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

وافتتح فينيسيوس جونيور أهداف الكلاسيكو مبكرًا لصالح ريال مدريد، حيث سكن الهدف الأول شباك برشلونة في الدقيقة 7.

وفي الدقيقة 10، أضاف فيني الهدف الثاني له وللميرنجي، ثم عاد برشلونة بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 33 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 39، ليقوم فينيسيوس بتنفيذها، معلنًا عن ثالث الأهداف للنادي الملكي والهاتريك له في شوط واحد.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي السوبر الإسباني بعد تخطي عقبة أتلتيكو مدريد بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة، فيما تأهل برشلونة بثنائية على حساب أوساسونا.