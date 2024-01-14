ريال مدريد يضرب برشلونة بهاتريك فينيسيوس في الشوط الأول من السوبر الإسباني

توهج البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في الشوط الأول من مباراة نهائي السوبر الإسباني، ليقود فريقه للتقدم على برشلونة بثلاثية مقابل هدف.

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة، اليوم الأحد، على ملعب الأول بارك، في لقاء حسم بطل كأس السوبر الإسباني، والتي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

وافتتح فينيسيوس جونيور أهداف الكلاسيكو مبكرًا لصالح ريال مدريد، حيث سكن الهدف الأول شباك برشلونة في الدقيقة 7.

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وفي الدقيقة 10، أضاف فيني الهدف الثاني له وللميرنجي، ثم عاد برشلونة بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 33 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 39، ليقوم فينيسيوس بتنفيذها، معلنًا عن ثالث الأهداف للنادي الملكي والهاتريك له في شوط واحد.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي السوبر الإسباني بعد تخطي عقبة أتلتيكو مدريد بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة، فيما تأهل برشلونة بثنائية على حساب أوساسونا.