الكأس السوبر الإسبانية: ريال مدريد يكتسح برشلونة 4-1 ويحرز اللقب

الرياص - اسماء السيد - الرياض: تُوّج ريال مدريد بلقب الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، ذلك بعد ان اكتسح غريمه التقليدي برشلونة 4 1 على ملعب "الأول بارك" الخاص بنادي النصر في مدينة الرياض السعودية.

ويعود الفضل في احرازه للقب الى ثلاثية "هاتريك" البرازيلي فينيسيوس جونيور (7 و10 و39 ركلة جزاء)، كما أضاف مواطنه رودريغو الذي مرّر ايضا الكرة الذي جاء منها هدف ريال الثاني، الرابع (65). في المقابل، سجّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد (33).

وشهدت المباراة طرد مدافع برشلونة الأوروغوياني رونالد أراوخو (71).

وقلّص ريال الفارق بينه وبين برشلونة حامل الرقم القياسي بعدد الانتصارات بالسوبر (14 لقبًا)، وبات في جعبة المدريدي 13 لقبًا، بفارق شاسع عن كل من أتلتيك بلباو وديبورتيفو لا كورونيا (3) وأتلتيكو مدريد (2).

ونجح ريال في الثأر من خسارته امام برشلونة في نهائي المسابقة العام الماضي التي اقيمت ايضًا في المملكة العربية السعودية، والتي منحت المدرب تشافي أول ألقابه كمدرب للفريق الكاتالوني بنتيجة 3 1.

وسبق للسعودية استضافة ثلاث نسخ من الكأس السوبر الإسبانية، عام 2020 في جدة توّج بلقبها ريال مدريد أمام أتلتيكو بركلات الترجيح، ليعود مجدداً ويثبت جدارته عام 2022 في الرياض ضد أتلتيك بلباو (2 0)، فيما ظفر برشلونة عام 2023 في الرياض.

وضرب فينيسيوس مبكرًا وافتتح التسجيل لريال بعد مرور سبع دقائق فقط إثر تمريرة بينية رائعة للانكليزي جود بيلينغهام استقبلها البرازيلي بأفضل طريقة قبل ان ينطلق بسرعة عالية ويراوغ الحارس إيناكي بينيا ويسجّل في المرمى المشرّع.

وواصل النجم البرازيلي تألقه ولم ينتظر سوى ثلاث دقائق لمضاعفة تقدم الملكي في انطلاقة أشبه بحلم، وهذه المرة تلقى مواطنه رودريغو تمريرة طويلة من كارفاخال قبل ان ينطلق بسرعة على الجهة اليمنى ليمرّر كرة عرضية نحو فينيسيوس المتقدم، فتابعها في المرمى (10).

وتواصلت الاثارة في مواجهة الكلاسيكو حيث بادر الفريق الكاتالوني الى الهجوم الا انه لم يتمكن من تقليص النتيجة حتى الدقيقة 33 عندما ابعد ناتشو كرة عرضية من أليكس بالدي، لتصل الى ليفاندوفسكي الذي سددها "على الطائر" من مشارف منطقة الجزاء على يسار الحارس الأوكراني أندري لونين.

واستعاد ريال اسبقية الهدفين وسجّل فينيسيوس هدفه الثالث من ركلة جزاء إثر خطأ حصل عليه من أراوخو الذي امسكه من الخلف اثر تمريرة عرضية من كارفاخال (37)، فانبرى لها البرازيلي بنجاح، محرزا الـ"هاتريك" (40).

تألق رودريغو

وبعد نهاية الشوط الاول المثير بتقدم كبير للريال 3 1، تابع رجال المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي في الشوط الثاني من حيث انتهوا، وابعد الفرنسي جول كونديه كرة من على خط المرمى لبيلينغهام حارما اياه التسجيل.

ونجح رودريغو المتألق في اضافة الرابع موجها الضربة القاضية لطموحات "بلاوغرانا"، حيث سجّل البرازيلي المتألق من هجمة مرتدة اخرى بعدما كان جول كونديه يحاول ابعاد الكرة التي مررها فينيسيوس الى بيلينغهام (64).