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ريال مدريد بطلا للسوبر الإسباني برباعية في برشلونة (الأهداف كاملة)

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الشارقة - اميمة ياسر - توج بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بعد فوزه على ، بنتيجة 4-1، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "الأول بارك"، في .

 

أحرز النجم البرازيلى فينيسيوس جونيور "هاتريك" لصالح ريال مدريد ضد برشلونة في الشوط الأول، حيث جاءت الثلاثية في الدقائق 7، 10، و39 (ركلة جزاء) من عمر اللقاء.

 

وقلص البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم برشلونة، الفارق بالهدف الأول في الدقيقة 33 من زمن اللقاء من تسديدة صاروخية على مشارف منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد.

 

وأحرز البرازيلى رودريجو، الهدف الرابع لريال مدريد أمام نظيره برشلونة بالدقيقة 64 من زمن اللقاء.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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