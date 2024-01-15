ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا بعد نهاية الجولة الأولى

نقدم ترتيب مجموعة منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة بدولة كوت ديفوار بعد نهاية الجولة الأولى والتي أقيمت الأحد.

وانتهت منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات، مصر وموزمبيق، وغانا، والرأس الأخضر.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة منتخب مصر مع نظيره موزمبيق في الجولة الأولى من منافسات كأس أمم أفريقيا 2023، في كوت ديفوار، على ملعب فيلكس بوانيي، بهدفين لمثلها.

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فيما خسر منتخب غانا من نظيره الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف في افتتاح مشوارهما، بمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

ويتصدر منتخب الرأس الأخضر ترتيب المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد منتخب مصر في المركز الثاني برصيد نقطة، وموزمبيق ثالثا برصيد نقطة، وغانا يتذيل الترتيب دون نقاط.

1/منتخب الرأس الأخضر 3 نقاط.

2/منتخب مصر برصيد نقطة.

3/ منتخب موزمبيق نقطة وحيدة.

4/منتخب غانا بدون نقاط.