ريال مدريد يفوز على برشلونة ويحقق لقب كأس السوبر الإسباني الـ13

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني التي أقيمت اليوم الأحد، بفوز ريال مدريد على نظيره برشلونة بنتيجة 4-1 على استاد جامعة الملك سعود.

سجل هدف ريال مدريد الأول، فينيسيوس جونيور في الدقيقة 7 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف ريال مدريد الثاني، فينيسيوس جونيور في الدقيقة 10 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف برشلونة الأول، روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 33 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف ريال مدريد الثالث، فينيسيوس جونيور في الدقيقة 39 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف ريال مدريد الرابع، رودريجو في الدقيقة 64 من زمن شوط المباراة الثاني.

طرد لمدافع برشلونة "رونالدو أراوخو" في الدقيقة 71 من زمن شوط المباراة الثاني.

وبهذا الفوز، حصل ريال مدريد على لقب كأس السوبر الإسباني ويرفع رصيده إلى 13 لقبا.

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