تشافي يعتذر لجماهير برشلونة بعد الهزيمة المهينة امام ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الأسباني اعتذاره لجماهير ناديه بعد الهزيمة المهينة التي تلقاها الفريق الكاتالوني بأربعة أهداف لهدف امام غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة النهائية لكأس السوبر الاسبانية التي جمعت الفريقين بمدينة الرياض .

وقال تشافي عقب المباراة : انا محبط للغاية وحزين جدا . لكنها كرة القدم وعلينا اليوم ان نتعامل مع الجانب المحزن والمؤلم منها . ياله من عار لقد ذهبنا إلى المباراة ولدينا الكثير والكثير من الآمال حول المباراة لكننا ادينا الأداء الأسوأ لنا في تلك المباراة . بدأنا المباراة بشكل سيىء للغاية لكن أتيحت لنا الفرصة للعودة للمباراة لكن ركلة الجزاء انهت كل شىء .

وأضاف المدير الفني لبرشلونة : لم نكن على مستوى المنافسة وريال مدريد فعل كل شىء في المباراة ولم نقدم اي شىء . خضت ابمثير من التجارب السعيدة والمؤلمة مع برشلونة وانا اقول لكم ان برشلونة عائد مرة أخرى بلا جدال.

وطلب تشافي من جماهير برشلونة ان تسامحه على نتيجة المباراة مؤكدا ان عليه ان يتحمل انتقادات جماهير برشلونة لان هذا هو الطبيعي والمنطقي فالجمهور تحمل الكثير وكنا نتمنى أن نسعده . انها هزيمة سيئة و سنحاول التعافي منها مثلما تعافينا من قبل من العديد من الهزائم . اطلب من الجماهير ان تسامحني وان تمنحني ثقتها لأستكمال ما بدأناه واعادة بناء فريق برشلونة .

واختتم تشافي تصريحاته قائلا : لازلت اؤمن بمشروعنا في برشلونة . ففي الموسم الماضي احرزنا لقبين وهذا الموسم لدينا لقب دوري أبطال أوربا ولقب الدوري الأسباني واخيرا كأس ملك أسبانيا و سننافس عليها بشكل كبير خلال الفترة القادمة .