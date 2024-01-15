الامارات | فينيسيوس يثير غضب جمهور برشلونة بإشارة "مدريدية" مستفزة (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار تصرف البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد غضب جماهير برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المقطع المتداول من مباراة الغريمين اللدودين في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض وانتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة قاسية 4-1.

وأظهر المقطع المصور مشادة بين فينيسيوس وأحد لاعبي برشلونة وهو يتوجه نحو مقاعد بدلاء الفريق الكاتالوني والمدرب تشافي هيرنانديز، ويشير بأربعة أصابع في إشارة إلى نتيجة المباراة الثقيلة على "البلوغرانا".

وكان فينيسيوس نجم المباراة بلا منازع بعد أن سجل "هاتريك" في شوط واحد ليتوج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني للمرة الـ13 في تاريخه.