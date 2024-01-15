برشلونة يحسم موقفه بشأن مستقبل تشافي بعد خسارة كأس السوبر

يحيط الغموض بمستقبل تشافي هرنانديز مدرب برشلونة الكثير من الشكوك على الرغم من الخسارة الثقيلة ضد ريال مدريد بأربعة أهداف لهدف في كأس السوبر الإسباني.

وقاد تشافي هرنانديز صاحب ال43 عاماً برشلونة للحصول على كأس السوبر الإسباني الموسم الماضي قبل وقت قصير من قيادة النادي للقب الليجا الأول له منذ أربع سنوات.

ومع ذلك فقد شهد برشلونة موسم مخيب إلى حد ما في 2023-2024 وخضع مستقبل المدرب للتدقيق بسبب المستوى غير المتسق لفريقه.

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وقال ديكو عن مستقل تشافي: “هذا السؤال ليس له أي معنى”.

وأضاف: “لا يزال المدرب يحظى بثقةالرئيس والنادي وهذه الهزيمة لن تغير شيئاً”.

وكان تشافي بعد اللقاء قد أعترف بأنه مسؤول عن أسوء أداء قدمه برشلونة هذا الموسم ضد ريال مدريد.

ومع ذلك فإن مدرب برشلونة الحالي يعتقد أنه الرجل المناسب لتغيير حظوظ النادي في النصف الثاني من الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة ضد نابولي ضمن منافسات دور ال16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.