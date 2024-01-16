ميسي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا وغوارديولا يحصل على أفضل مدرب

الرياص - اسماء السيد - توّج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال حفل توزيع جوائز "الأفضل -The Best" الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فيما حصد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي جائزة أفضل مدرب في الحفل الذي أقيم في لندن بحضور مجموعة من أفضل اللاعبين السابقين والحاليين.

وفاز ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي باللقب بعد منافسة مع مهاجم فريق السيتي إرلينغ هالاند ومهاجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وحصل البرازيلي إيدرسون، حارس فريق السيتي، على جائزة أفضل حارس مرمى، متفوقا على تيبو كورتوا حارس ريال مدريد وياسين بونو حارس فريق الهلال السعودي.

ميسي يفوز بفارق ضئيل

وهذه هي المرة الثالثة التي يحصل فيها ميسي، البالغ من العمر 36 عاما، على لقب أفضل لاعب منذ انطلاق الجائزة في عام 2016، إذ حصل على اللقب في العامين السابقين 2019 و2022.

وانتقل ميسي إلى نادي إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم في يونيو/ حزيران من العام الماضي، قادماً من فريق باريس سام جيرمان، حيث سجّل تسعة أهداف لصالح باريس سان جيرمان وحصل على لقب الدوري الفرنسي للمرة الأولى.

وبعد انتقاله للولايات المتحدة، سجّل 10 أهداف في سبع مباريات لعب فيها مع فريق إنتر ميامي ومنح فريقه الفوز بكأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية في كرة القدم في أغسطس/آب 2023.

أما هالاند، فسجّل في الموسم الماضي رقما قياسيا بعدما أحرز 36 هدفا في الدوري الإنجليزي في جميع منافسات موسم 2022-2023، ومنح فريقه رقمًا قياسيًا برصيد 52 هدفًا، منها 28 هدفًا بعد كأس العالم، بالإضافة إلى هدفين آخرين هذا الموسم قبل 20 أغسطس/آب.

بينما حصل اللاعب الفرنسي مبابي في العام الماضي على لقب الدوري الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان، وحصل على الحذاء الذهبي للمرة الخامسة على التوالي.

وسجل مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، 18 هدفًا لناديه الفرنسي خلال الفترة من 19 ديسمبر/كانون أول 2022 إلى 20 أغسطس/آب 2023، وهي الفترة التي تم اعتمادها للتقييم لمنح جوائر الفيفا.

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وتمنح الجائزة بناء على تصويت من لاعبي المنتخبات الوطنية، وقادتها، وصحفيين و وتصويت مشجعين على موقع الفيفا على الإنترنت، حيث يمثل كل منها 25٪ من مجموع الأصوات لتحديد الفائزين.

وحصل ميسي وهالاند على نفس عدد النقاط، لكن ميسي فاز بفارق أصوات قادة المنتخبات الوطنية.

ومن بين قادة المنتخبات الذين صوتوا لميسي كان هاري كين ومبابي ومحمد صلاح وأندي روبرتسون وآرون رامسي ولوكا مودريتش، بينما صوت إيلكاي جوندوجان وكاسيميرو لصالح هالاند، الذي صوّت له ميسي أيضاً.

وأعطى مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت صوته لهالاند، في حين صوت روبرت بيج لاعب ويلز، وستيف كلارك لاعب اسكتلندا لصالح ميسي.

وتغطي جوائز الفيفا " الأفضل – The Best" بشكل عام سنة تقويمية كاملة، وتختلف عن جوائز الكرة الذهبية، والتي تعكس الأداء على مدار الموسم الرياضي.

ومع ذلك، هذا العام، تم الاعتماد في فئتي الرجال وجائزة بوشكاش على الفترة من 19 ديسمبر/كانون أول 2022 إلى 20 أغسطس/ آب 2023، لأن كأس العالم الذي عُقد في قطر تم إدراجه في حفل الفيفا للعام الماضي.

ستة لاعبين من مانشستر سيتي في التشكيلة المثالية لفريق العام

بدأ حفل الفيفا الليلة الماضية بجائزة أفضل مدرب للرجال، حيث فاز بها بيب غوارديولا متفوقًا على لوتشيانو سباليتي وسيموني إنزاغي.

وقاد المدرب سباليتي فريق نابولي للفوز بدوري الدرجة الأولى الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاما.

كذلك تم ترشيح إنزاغي بعد أن قاد إنتر ميلان للفوز بكأس إيطاليا، وقاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي ولكنهم خسروا المباراة بـ1-0.

ووقع الخيار على ستة لاعبين من فريق مانشستر سيتي ليكونوا ضمن التشكيلة المثالية لأفضل فريق لهذا العام، وهم المدافعون جون ستونز، كايل ووكر وروبن دياس،و لاعبو خط الوسط برناردو سيلفا وكيفن دي بروين والمهاجم هالاند.

وكان فريق السيتي قد فاز بثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 2022-2023.

كذلك وقع الاختيار على لاعب خط وسط ريال مدريد وإنجلترا جود بيلينغهام ليكون اللاعب الإنجليزي الوحيد الذي تم اختياره في الفريق من خارج فريق السيتي.

EPA غوارديولا يفوز بجائزة أفضل مدرب

وتضمنت التشكيلة المثالية لفريق الرجال لهذا العام: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، جون ستونز، كايل ووكر، روبن دياس، برناردو سيلفا (جميعهم مانشستر سيتي)، جود بيلينجهام (ريال مدريد)، كيفن دي بروين وإرلينج هالاند (كلاهما مانشستر سيتي)، كيليان. مبابي (باريس سان جيرمان)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

وأشاد اللاعب روبن دياس بمدربه غوارديولا وقال: "إنه قوي، وفي النهاية يجعلك تلعب كرة القدم بطريقة لا يستطيع أي شخص آخر القيام بها، وبطريقة ما من خلال هذه القوة فإنه يحصل على أفضل النتائج من الجميع، يمكن أن يكون لديك شخصيات مختلفة كمدرب، لكن الشخص الذي تريده هو الشخص الذي يخرج أفضل ما لديك."

من جهته علق غوارديولا على النتيجة وقال "شكرًا جزيلاً للاعبينا على ما فعلوه معًا لمدة ثماني سنوات. شكرًا جزيلاً لكم على هذه الرحلة المذهلة".

لاعب برايتون إنسيسو يغيب عن جائزة بوشكاش

أما جائزة بوشكاش والتي سميت على اسم الأسطورة اللاعب المجري فيرينك بوشكاش، فيقررها النقاد الرياضيون.

وكان لاعب لاعب خط وسط فريق برايتون خوليو إنسيسو مرشحاً بقوة للفوز بجائزة بوشكاش التي تُمنح للاعب الذي سجل أفضل هدف، لكن الجائزة ذهبت للاعب البرازيلي جيلهيرم مادروجا الذي يلعب لفريق بوتافوجو البرازيلي، بعد تسجيله ركلة مذهلة فوق مستوى الرأس من مسافة بعيدة.

وكان إنسيسو واحداً من بين ثلاثة ترشيحات لجائزة بوشكاش، بعدما سجّل هدفاً رائعا من مسافة بعيدة في المباراة التي تعادل فيها فريق النورس 1-1 على أرضه أمام مانشستر سيتي في 23 مايو/أيار.