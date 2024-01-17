تشافي يتسبب في انقسام داخل غرفة ملابس برشلونة وبديل مفاجأة حال رحيله

أفادت تقارير صحفية، بأن هناك انقسام بين لاعبي برشلونة، حول مدى ثقتهم بمدرب الفريق تشافي هيرنانديز، خاصة بعد خسارة السوبر الإسباني أمام ريال مدريد.

وذكرت شبكة “إسبن” العالمية، أن هناك حالة من خيبة الأمل تسيطر على صفوف برشلونة تجاه تشافي بعد هزيمة السوبر، وذلك بحسب مصادرها.

وبحسب الشبكة، فإن عدد من لاعبي برشلونة يشككون في أسلوب الفريق مع تشافي، وهناك إنزعاج من حديثه عن أنهم لم يتمكنوا من التكيف مع أسلوب لعب النادي الكتالوني.

اقرأ أيضًا.. الهلال يصفع الاتحاد ويخطف محمد صلاح.. إعلامي يفجرها

وأوضحا الشبكة أن تشافي يشعر بأن اللاعبين ما زالوا معه ويعترف بأن يوجد احتمال حول أن هناك شخص غير سعيد ضمن قائمة مكونة من 20 لاعبًا، كما أنه سعيد بسلوك وموقف الفريق رغم النتائج الأخيرة.

وأشارت الشبكة إلى أن هناك شكوك حول مستقبل تشافي مع برشلونة رغم تجديد عقده، حيث أن الثقة اتجاهه بدأت تتضاءل.

وشددت الشبكة، أن الوضع المالي في النادي الكتالوني يجعل من الصعب أن يتم إقالة تشافي وتعيين بديل له.

واختتمت، بأنه في حال رحل تشافي عن برشلونة قبل نهاية الموسم الجاري، فإن لاعب المكسيك الدولي السابق رافا ماركيز، هو الخيار الأقرب لفترة مؤقتة.