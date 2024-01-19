برشلونة ضد بيلباو وأتليتكو مدريد أمام إشبيلية بقرعة ربع نهائي كأس أسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس أسبانيا، اليوم الجمعة، عن مواجهات قوية نسبة في هذا الدور من البطولة.

قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس أسبانيا



نتائج قرعة ربع نهائي كأس أسبانيا

أتلتيك بيلباو ضد برشلونة

سيلتا فيجو ضد ريال سوسيداد

ريال مايوركا ضد جيرونا

أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية

مواعيد مباريات كأس أسبانيا



ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ 8 من بطولة كأس الملك ، يوم 24 يناير الجاري، فيما تكون مباراة النهائي يوم 6 أبريل القادم.

ريال مدريد خارج ربع نهائي كأس أسبانيا

ويغيب نادي ريال مدريد عن البطولة بعد توديعه للمسابقة على يد أتلتيكو مدريد في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 4-2، ونجح برشلونة في الانتصار على سالامانكا بثلاثة مقابل هدف.