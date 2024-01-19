نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2024.. مواجهات نارية

أقيمت اليوم الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بالموسم الحالي 2024، بعد اكتمال عقد المتأهلين، والتي أسفرت عن مواجهات نارية.

وكان نادي أتليتكو مدريد قد أكمل عقد المتاهلين إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الإطاحة بنظيره ريال مدريد من دور الـ16، عقب الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأسفرت القرعة عن وقوع أتلتيكو مدريد ضد نادي إشبيلية، فيما سيلاقي برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو في الدور ربع النهائي للبطولة.

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وتأهل فريق برشلونة إلى ربع نهائي كأس الملك بعدما تخطى عقبة أونيونيستا سالامانكا بثلاثية.

وتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا كلًا من:

برشلونة – أتلتيكو مدريد – جيرونا – إشبيلية – أتلتيك بلباو – ريال سوسيداد – سيلتا فيجو – ريال مايوركا.

نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا

1- أتلتيك بيلباو ضد برشلونة

2- سيلتا فيجو ضد ريال سوسيداد

3- ريال مايوركا ضد جيرونا

4- أتلتيكو مدريد ضدإشبيلية

وستنطلق مباريات ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا يوم 24 من شهر يناير الجاري.

وستقام المباراة النهائية يوم 6 أبريل المقبل للعام الجاري 2024.