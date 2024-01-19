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جلوب سوكر 2023.. إيدرسون يتوج بجائزة أفضل حارس في العالم

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إيدرسون مورايش - مانشستر سيتي

إيدرسون مورايش - مانشستر سيتي

توج إيدرسون موراسيش حارس مرمى فريق مانشستر سيتي ومنتخب البرازيل بجائزة جلوب سوكر للأفضل في العالم لعام 2023.

حقق إيدرسون موسم استثنائي مع مانشستر سيتي حيث توج بالثلاثية (دوري إنجليزي، ، كأس الاتحاد الإنجليزي) بجانب السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وكان إيدرسون قد فاز منذ أيام بجائزة أفضل حارس مرمى “ذا بيست” المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

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وتنافس إيدرسون مع كل من المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، ومايك مينيان حارس ميلان، وأندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد، ومارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى ، وتيبو كورتوا حارس مرمى .

كما شهدت جوائز جلوب سوكر فوز النادي الاهلي بجائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا بالإضافة لحصد الميدالية البرونزية في مونديال الأندية 2023.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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