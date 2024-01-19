جلوب سوكر 2023.. إيدرسون يتوج بجائزة أفضل حارس في العالم

توج إيدرسون موراسيش حارس مرمى فريق مانشستر سيتي ومنتخب البرازيل بجائزة جلوب سوكر للأفضل في العالم لعام 2023.

حقق إيدرسون موسم استثنائي مع مانشستر سيتي حيث توج بالثلاثية (دوري إنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي) بجانب السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وكان إيدرسون قد فاز منذ أيام بجائزة أفضل حارس مرمى “ذا بيست” المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

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وتنافس إيدرسون مع كل من المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، ومايك مينيان حارس ميلان، وأندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد، ومارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، وتيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

كما شهدت جوائز جلوب سوكر فوز النادي الاهلي بجائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا بالإضافة لحصد الميدالية البرونزية في مونديال الأندية 2023.