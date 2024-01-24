فينيسيوس مهدد يالإيقاف 12 مباراة مع ريال مدريد

بات البرازيلي فينسيوس جونيور مهدد بالإيقاف لمدة 12 مباراة مع ريال مدريد بعد الأحداث التي شهدتها مباراة ألميريا بـ الدوري الإسباني.

سجل فينيسيوس هدف ريال مدريد الثاني أمام ألميريا ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الإسباني.

ونجح ريال مدريد في الفوز على ألميريا بثلاثة أهداف لهدفين، في لقاء شهد العديد من الأحداث الجدلية.

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احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ريال مدريد كما الغى هدف لـ ألميريا في الدقائق الأخيرة.

والتقطت عدسات أحدى القنوات التلفزيونية مشهد يرصد تعدي فيني على أحدى لاعبي ألميريا.

من المتوقع أن يواجه نجم ريال مدريد عقوبة صارمة من الاتحاد الإسباني حال تقدم نادي ألميريا بشكوى رسمية ضد النادي البرازيلي.

من المتوقع أن يتعرض فيني للإيقاف لمدة تترواح بين 4 إلى 12 مباراة كما تنص لوائح الاتحاد الإسباني.