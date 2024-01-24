ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأم صلال يلا شوت في اللقاء الودي

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأم صلال يلا شوت في اللقاء الودي ، ويلتقى اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الزمالك، مع نظيره أم صلال القطرى باستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث بدورة الوحدة الودية التى تقام بالإمارات.

موعد مباراة الزمالك وأم صلال القطرى

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأم صلال يلا شوت في اللقاء الودي ، وتقام مباراة فريق الزمالك أمام نظيره أم صلال القطري فى الثالثة وعشرة دقائق عصر اليوم الأربعاء باستاد آل نهيان فى مباراة تحديد المركز الثالث بدورة الوحدة الودية.

مشوار الزمالك فى دورة الوحدة

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأم صلال يلا شوت في اللقاء الودي ، وخسر الزمالك من الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في أولى المباريات الودية التي جمعتهما ببطولة الوحدة الودية والمقامة حاليا في الإمارات، سجل ثلاثية الوحدة كل من: منصور سعيد وباكاييف وأحمد نور الله، بينما أحرز محمد أشرف "روقا" هدف الزمالك الوحيد.

قائمة الزمالك فى دورة الوحدة

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأم صلال يلا شوت في اللقاء الودي ، وتضم قائمة الزمالك لخوض دورة الوحدة الودية كل من: حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأم صلال يلا شوت في اللقاء الودي ، وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة، نقل فاعليات مباراة الزمالك وأم صلال القطري لتحديد المركز الثالث، بينما يتم نقل المباراة النهائية بين الوحدة الإماراتي، والاتفاق السعودي في السادسة مساء.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، خسر في مباراة نصف النهائي من فريق الوحدة الإماراتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويعمل على تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتحسين الصورة.