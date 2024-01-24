ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الزمالك وأم صلال بث مباشر يلا شوت اليوم في اللقاء الودي

مشاهدة مباراة الزمالك وأم صلال بث مباشر يلا شوت اليوم في اللقاء الودي ، ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، مباراة قوية أمام نظيره أم صلال القطري، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "استاد آل نهيان"، في لقاء تحديد المركز الثالث بدورة الوحدة الودية التى تقام بالإمارات.

ويخوض الزمالك بطولة الوحدة الودية ضمن استعدادات القلعة البيضاء لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم "دوري نايل" عقب انتهاء مشاركة المنتخب الوطنني المصري في بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا، في كوت ديفوار.

وخسر الزمالك في مباراته السابقة أمام الوحدة الإماراتية بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الأول من البطولة الودية.

وجاءت أهداف الوحدة عن طريق كل من منصور سعيد وباكاييف وأحمد نور الله، بينما أحرز محمد أشرف "روقا" هدف الزمالك الوحيد.

وتأهل فريق الوحدة إلى المباراة النهائية للبطولة ضد الاتفاق السعودي، بينما يلعب الزمالك مع أم صلال في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وعقب المباراة ، يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدى خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

موعد مباراة الزمالك وأم صلال القطري في الوحدة الودية

تنطلق صافرة مباراة الزمالك ضد أم صلال اليوم الأربعاء 24 يناير 2024،

وتقام مواجهة الزمالك أمام نظيره أم صلال القطري فى الثالثة وعشرة دقائق عصر اليوم الأربعاء باستاد آل نهيان فى مباراة تحديد المركز الثالث.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأم صلال القطري في بطولة الوحدة الودية

وتنقل قناة أبو ظبى الرياضية مباراة الزمالك مع أم صلال القطري في مباراة المركز الثالث ببطولة الوحدة الودية اليوم الأربعاء

الزمالك يخسر من الوحدة الإماراتي

وخسر الزمالك أمام فريق الوحدة الإماراتي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات نصف نهائي بطولة الوحدة الودية.

وتعد مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي هي التجربة الأولى الودية للفريق في معسكر الإمارات الذي انطلق في 18 يناير الجاري.

جاءت المباراة سريعة من الزمالك منذ البداية لتسجيل هدف مبكر، في حين اعتمد الوحدة على التأمين الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة، وبمرور الوقت بدأ الوحدة ينشط نسبيا ويبادل الأبيض الهجمات، وشهدت الدقيقة 26 فرصة خطيرة للزمالك عن طريق شيكابالا بعدما توغل داخل منطقة جزاء الوحدة وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس.



وتوالت محاولات الزمالك الهجومية للتسجيل، في حين اعتمد الوحدة على الهجمات المرتدة، وتصدى محمد عواد حارس الأبيض لتسديدة قوية من مهاجم الوحدة، وفي الدقيقة 36 سدد محمد السيد كرة قوية من خارج منطقة جزاء الفريق الإماراتي لكنها علت العارضة.

وواصل الزمالك محاولاته الهجومية لتسجيل هدف التقدم لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بسيد عبد الله "نيمار" بدلا من محمد السيد، ونجح منصور صالح في تسجيل هدف التقدم لنادي الوحدة، وكثف الأبيض محاولاته للتعديل.

وشهدت الدقيقة 56 فرصة خطيرة للزمالك من رأسية الونش مرت بجوار القائم، وبعدها تصدى عواد لتسديدة قوية من أحمد نور الله، ودفع الجهاز الفني للأبيض بسامسون أكينيولا بدلا من شيكابالا وفي الدقيقة 72 سجل زليمخان باكييف الهدف الثاني للوحدة من تسديدة قوية سكنت على يمين محمد عواد، وفي الدقيقة 75 سجل أحمد نور الله من انفراد بالمرمى، ودفع الجهاز الفني للزمالك بكل من مصطفى الزناري وعمار ياسر بدلا من عمر جابر ومصطفى شلبي.

وسعى الزمالك لتقليص الفارق واحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك بعد تعرض سامسون أكينيولا للعرقلة داخل منطقة الجزاء، تمكن روقا من ترجمتها للهدف الأول في الدقيقة 87، لينتهي اللقاء بخسارة الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع :عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا- محمد أشرف " روقا"- محمد السيد.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق " شيكابالا" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومحمود علاء ومصطفى الزناري وحاتم سكر وأحمد زكي وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام بيسو و إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وعمار ياسر.

وضم تشكيل الوحدة كل من :

حراسة المرمى : هزاع عمار عبدالحي

خط الدفاع : محمد علي العبيدي - لوكاس بيمنتا -علاء الدين زهير - خالد الزعابي.

خط الوسط : ألان ماركيز - منصور صالح برغش - أحمد نور الله - عوض الكثيري - افتانديل.

خط الهجوم : زليمخان باكييف