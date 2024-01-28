الامارات | الصدمات تتوالى على "البلوغرانا".. تشافي يعلن الرحيل عن برشلونة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصدمات تتوالى على "البلوغرانا".. تشافي يعلن الرحيل عن برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب نادي برشلونة، تشافي هرنانديز، أنه سيترك منصبه، وذلك عقب الهزيمة أمام ضيفه فياريال 3-5، في الجولة 22 من الدوري الإسباني.
قال تشافي الذي ينتهي عقده مع النادي الكاتالوني عام 2025 في مؤتمر صحافي عقب المباراة: "في 30 يونيو سأترك النادي، قرار اتخذته مع الرئيس خوان لابورتا ومع الجهاز الفني".
وأضاف: "النادي بحاجة إلى تغيير في الديناميكية.. نحن نلعب مع الكثير من التوتر، أفضل شيء هو الرحيل".
وتابع: "في الأشهر المتبقية، يمكننا تقديم موسم جيد، هذه هي الرسالة التي أود أن أقدمها، مع راحة البال عند اتخاذ هذا القرار ومع التفكير السليم في النادي أكثر من نفسي".
وأكمل: "أعتقد أن هذا القرار يخفف الوضع، لقد تم القيام بعمل جيد للغاية، ولكن أعتقد أن مشروعي يجب أن يستمر حتى 30 يونيو فقط".
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