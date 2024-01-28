مباراة منتخب مصر والكونغو.. تغطية مباريات دور الـ 16 كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - يقام اليوم الأحد مبارتي دور الـ 16 كأس الأمم الإفريقية، حيث يواجه منتخب مصر منتخب غينيا في العاشرة مساء، وذلك بعد مباراة غينيا الاستوائية وغينيا في السابعة مساء.

وحرصا على موافاتكم بتغطية كاملة لمباريات اليوم، ننشر الأخبار والإحصائيات والنتائج ومتابعة دقيقة بدقيقة لمباراة منتخب مصر.. ويمكن متابعة التغطية كاملة من خلال الروابط التالية:

"مستعدون لكل الاحتمالات".. سيسيه يتحدث عن مواجهة كوت ديفوار في كأس الأمم

تحدث أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، عن استعداداته لمواجهة كوت ديفوار في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن المباراة يمكن أن تذهب للوقت الإضافي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

معلق مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية

أعلن علي محمد علي معلق قنوات بي إن سبورتس، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، التعليق على مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"خايف يحطم أرقامه مع المنتخب".. الجماهير تنتقد حسام حسن بعد تصريحاته عن صلاح

قال حسام حسن مهاجم منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي لمودرن فيوتشر، إنه يرفض عودة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى المنتخب، عقب تركه لتلقي العلاج في الخارج، حتى لو خسر المنتخب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصطفى محمد يتراجع مركزا.. ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية حتى الآن

انطلقت مساء أمس السبت، أولى مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وشهد افتتاح الدور مباراتين، نيجيريا والكاميرون 2-0 لصالح الأول، أنجولا وناميبيا 3-0 لصالح أنجولا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصير مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية في حال التعادل.. اللائحة تجيب

يواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية، في العاشرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2023، وتأهل المنتخبان إلى ثمن النهائي دون تحقيق فوز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

نجم الأهلي السابق: لابد من مشاركة مهند لاشين أساسيا أمام الكونغو

أكد رضا شحاتة نجم فريق الأهلي السابق، أن مهند لاشين لاعب فريق بيراميدز، يستحق الحصول على فرصة المشاركة مع المنتخب الوطني في مواجهة الكونغو الديمقراطية اليوم، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

للتسهيل على المواطنين.. قرار بشأن مشاهدة مباراة مصر والكونغو مجانا

ينتظر الجمهور المصري، مشاهدة مباراة المنتخب الوطني اليوم مع الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصدر يكشف بديل إمام عاشور في مواجهة الكونغو.. ومفاجأة فيتوريا

كشف مصدر داخل المنتخب الوطني، بديل إمام عاشور في تشكيل الفراعنة خلال مواجهة الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام اليوم.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

شاهد مباراة مصر والكونغو مجانا على هذه القنوات

ينتظر الجماهير المصرية بمختلف انتمئاتها مشاهدة مباراة المنتخب الوطني المصري، مع الكونغو الديمقراطية التي تقام اليوم الأحد في بطولة كأس الأمم الأفريقية.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

هل تنقل مباراة مصر والكونغو مجانا على الجزائرية المفتوحة؟

يستعد المنتخب الوطني المصري لمواجهة الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بديل إمام وتغيير الطريقة.. التشكيل المتوقع لمباراة مصر والكونغو

يلتقي اليوم الأحد المنتخب الوطني المصري مع الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"الـ 5 مليون دولار كانت دعابة".. الاتحاد السكندري يحدد سعر مابولولو والأندية المهتمة بضمه

علق محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، على تألق الأنجولي مابولولو، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)