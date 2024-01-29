الامارات | أستراليا أول المتأهلين لدور الثمانية بفوز سهل على إندونيسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت أستراليا أول منتخب يحجز بطاقته إلى دور الثمانية من كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر، بفوزها الساحق على إندونيسيا 4-صفر، أمس، على استاد حمد بن جاسم. وسجل ايلكان باغوت (12 خطأ في مرمى فريقه)، ومارتن بويل (45)، وكريغ غودوين (89)، وهاري سوتار (90+1)، الأهداف. وتلتقي أستراليا في ربع النهائي، الفائز من مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، المقررة يوم غدٍ. وتسعى أستراليا إلى إحراز اللقب للمرة الثانية، بعد أن توجت بباكورة ألقابها عندما استضافت البطولة عام 2015. وهي المرة الثالثة التي تحافظ فيها أستراليا على نظافة شباكها في أربع مباريات، علماً بأنها تغلبت على الهند 2-صفر، وعلى سورية 1-صفر، وتعادلت مع أوزبكستان 1-1 في دور المجموعات.