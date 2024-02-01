الامارات | بطولة العالم للألعاب المائية 2024 تُحطم الرقم القياسي لحجم المشاركة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المتوقع أن تُحطم بطولة العالم للألعاب المائية – الدوحة 2024 الرقم القياسي لعدد الرياضيين والدول المشاركة، وذلك مع استضافة دولة قطر لهذه البطولة للمرة الأولى خلال الفترة من 2-18 فبراير 2024.



وقد تم الإعلان عن الأرقام القياسية للمشاركة خلال مؤتمر صحفي مشترك للاتحاد الدولي للألعاب المائية واللجنة المنظمة لبطولة العالم للألعاب المائية – الدوحة 2024 الذي عًقد صباح اليوم الخميس مع تبقي يوم واحد على انطلاقة منافسات البطولة.

وسيشارك أكثر من 2600 رياضي ورياضية، يُمثلون 201 دولة وفريق واحد للاجئين، في الدوحة للتنافس في 6 رياضات مائية، والسعي لحجز بطاقة تأهلهم إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. وستشهد 4 رياضات مشاركة عدد قياسي من الدول، بما فيها السباحة، فيما ستشهد 3 رياضات مشاركة قياسية لعدد الرياضيين المتنافسين.



ومن بين الرياضيين المشاركين، بيل ماي، بطل العالم الأمريكي في السباحة الاستعراضية، وكونستنتين بوبوفيتشي، بطل العالم الروماني في الغطس العالي، وسابرينا فان دير سلوت، قائدة الفريق الهولندي الفائز ببطولة العالم في كرة الماء للسيدات، وباميلا وير، الكندية الفائزة بالميدالية الذهبية في الألعاب الأمريكية في الغطس، وكايتي غرايمز، البطلة الأمريكية التي فازت مرتين ببطولة العالم في السباحة للناشئين. وقد شارك الرياضيون الخمسة في المؤتمر الصحفي، حيث أعربوا عن حماستهم للمشاركة في البطولة وإعجابهم بالمنشآت الرياضية المتوفرة.



ستدور منافسات الرياضات المائية الست في 3 منشآت بمدينة الدوحة، بما فيها قُبة أسباير الحديثة، أكبر مجمع داخلي للألعاب المائية في العالم، ومجمع حمد للرياضات المائية، وميناء الدوحة القديم، مما سيوفر للرياضيين بيئة مميزة للتنافس.

