الامارات | باريس سان جيرمان يعود إلى سكة الانتصارات بفوز صعب على ستراسبورغ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد باريس سان جرمان حامل اللقب الى سكة الانتصارات بفوز صعب على مضيفه ستراسبورغ 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويدين الفريق الباريسي بفوزه الى مهاجميه كيليان مبابي والاسباني ماركو أسينسيو اللذين تبادلا التسجيل والتمرير الحاسم في الدقيقتين 31 و49، فيما سجل ديلان باكوا الهدف الوحيد لستراسبورغ (68).

وعوض النادي الباريسي سقوطه في فخ التعادل امام ضيفه بريست 2-2 في المرحلة الماضية، فحقق فوزه الرابع عشر هذا الموسم معززا موقعه في الصدارة برصيد 47 نقطة بفارق تسع نقاط امام مطارده المباشر نيس الذي يحل ضيفا على بريست الاحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني ستراسبورغ بقيادة مدربه الدولي السابق باتريك فييرا بخسارته الاولى في مبارياته السبع الاخيرة (ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات) فتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز العاشر.

وكان ستراسبورغ الاقرب الى افتتاح التسجيل في الدقيقة الاولى عندما تهيأت كرة أمام العاجي مويز ساهي ديون امام المرمى فسددها ارتطمت بكتف حارس المرمى الدولي الايطالي جانلويجي دوناروما وتحولت الى ركنية لم تثمر.

وحصل باريس سان جرمان على ركلة جزاء انبرى لها مبابي لكن الحارس المرمى المغربي علاء بلعروش أبعدها ببراعة الى ركنية (6).

وارتطمت تسديدة ديون بالعارضة (20)، قبل أن يعوض مبابي بافتتاحه التسجيل مستغلا كرة مرتدة من أسينسيو حاول حارس المرمى بلعروش ابعادها فتابعها هداف الدوري داخل المرمى (31).

وهو الهدف الـ20 لمبابي في صدارة الهدافين في 20 مباراة هذا الموسم وبفارق 10 اهداف امام اقرب منافسيه مهاجم موناكو وسام ين يدر.

وهو الموسم الرابع تواليا الذي ينجح فيه مبابي في تسجيل 20 هدفا على الاقل.

ونجح باريس سان جرمان في التعزيز مطلع الشوط الثاني من هجمة مرتدة قادها مبابي بنفسه بتبادله الكرة بالكعب مع الاسباني فابيان رويس قبل ان يمررها بخارج قدمه اليمنى الى اسينسيو غير المراقب داخل المنطقة فسددها في الزاوية اليمنى للحارس بلعروش (49).

ونجح ستراسبورغ في تقليص الفارق عبر باكوا اثر تمريرة عرضية للبرازيلي أنجيلو تابعها من مسافة قريبة داخل المرمى (68).

وانقذ دوناروما مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدتين قويتين لباكوا والبديل الهولندي إيمانويل إيميغا (69).

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءي رين مع مونبلييه، ونانت مع لنس، على ان تختتم الاحد بلقاءات موناكو مع لوهافر، ورينس مع تولوز، وليل مع كليرمون فيران، ومتز مع لوريان، وليون مع مرسيليا.