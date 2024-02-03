الامارات | اقترب الحسم.. نادي في الدوري السعودي يفاوض مدرب منتخب مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل نادي سعودي في مفاوضات مع مدرب منتخب مصر، البرتغالي فيتوريا، بعد وجود أنباء عن رحيله من قيادة المنتخب المصري، بعد الإخفاق في البطولة الإفريقية المقامة في ساحل العاج.

وأكدت أنباء ومواقع مصرية الفترة الماضية، أن فيتوريا سيرحل عن تدريب منتخب مصر خلال الساعات المقبلة، بعدما فشل في تخطي دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وكشفت صحيفة “الرياضية" السعودية، أن نادي الشباب السعودي دخل في مفاوضات في الساعات الماضية مع فيتوريا للتعاقد مع لتدريب الفريق الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن فيتوريا طلب عقداً لمدة عامين من أجل الموافقة على تدريب الشباب، فيما عرض النادي السعودي عقد لمدة ستة أشهر مع عام إضافي.

وحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن نادي الشباب ينتظر أن ينهي روي فيتوريا كافة الأمور مع منتخب مصر 3 فبراير، وبعد ذلك يحسم موقفه من تولي تدريب الفريق، ويذكر أن فريق الشباب حاليا في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الهلال الصدارة برصيد 53 نقطة.