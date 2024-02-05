عمرو الجنايني : الهجوم علي صلاح غير مبرر واتقبل انتقاده فنيا ولكن لا يمكن التشكيك فيه

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة الاسبق أن هناك حملة غير مفهومة ضد محمد صلاح وأنه يتفهم انتقاده فنيا ولكن لا يمكن التشكيك في صلاح أو أنه يدعي الإصابة ولكن ماحدث غير طبيعي بالمرة من الهجوم ضد صلاح .

واضاف الجنايني في تصريحات عبر برنامج الكابتن علي قناة dmc: أنه يتفهم أيضا الغضب من بيان ليفربول قبل بيان اتحاد الكرة ولكن أهمية صلاح بالنسبة لهم جعلهم يتحدثون مبكرا .

وكشف رئيس اتحاد الكرة الاسبق أن ليفربول يتابعون كل صغيرة وكبيرة خاصة بمحمد صلاح لدرجة أن ايام كورونا كان هناك متابعة له دقيقة واستقدامه بطيارة خاصة أثناء إصابته الكورونا في مصر .

وقال ' نحن نتعامل مع ناس محترفة ويجب أن يكون هناك تنسيق بيان الاتحاد وليفربول كما حدث من قبل معانا واصدرنا بيان مشترك بالعربية والإنجليزية.