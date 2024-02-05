شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: اتهمونى بالظلم بعد تطبيق اللائحة عقب انسحاب الزمالك من القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن فترة توليه المهمة شهدت العمل على التخلص من العوار الموجود في اللوائح وغيرها.

وقال الجنايني، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: اتحاد الكرة سيكون الطرف الأقوى إذا ما قام المسئولون عنه بتطبيق اللوائح على الجميع بمنتهى القوة.

وأضاف: من المعروف أن ميولي زملكاوية، ولكن لا يمكن أن أظلم طرف، والمجاملات وعدم تطبيق اللوائح على الجميع بنفس الدرجة تسبب في أزمات عديدة بالاتحاد.

وتابع: بعد انسحاب الزمالك من مباراة القمة طبقنا اللائحة عقب نهاية المباراة بحوالي 18 دقيقة، وقد تعرضت لضغوط واتهامات بالظلم، ولكني لم أتأثر ولم تهتز لي شعرة واحدة.

وأشار الجنايني إلى أن تطبيق تقنية الـڤار سبقتها ترتيبات عديدة وتنسيق مع الفيفا، والبعض اتهمني بالجنون، بعد أن تعهدت بنجاح التجربة.