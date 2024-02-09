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يورجن كلوب : صلاح يسير في الاتجاه الصحيح بعد الاصابة الاخيرة

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الانجليزي، آخر التطورات الخاصة باصابة الدولي المصري محمد صلاح.

وأكد:" ان صلاح يسير في الاتجاه الصحيح، نأمل أن يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل، عودته ستكون أما الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي يليه، لكن حتى الآن لا نعرف".

كشف الصحفي الموثوق بول جونز أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول سيغيب عن مباراة الريدز المقبلة ضد بيرنلي في إطار منافسات الجولة 24 من الممتاز “بريميرليج”.

يأتي غياب محمد صلاح عن مباراة الريدز المقبلة بسبب عدم تأهيله بالصورة الكافية من إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية، ويحتاج لمزيد من الوقت للعودة.

ويخوض فريق ليفربول مباراة أمام نظيره بيرنلي، فى الخامسة مساء غدا ضمن في المباراة المرتقبة التى تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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