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الامارات | ألزمته بدفع 23 مليون يورو.. محكمة إسبانية تتهم برشلونة بالاحتيال

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمرت محكمة إسبانية نادي برشلونة بدفع 23 مليون يورو لقيامه بتقديم مبالغ مالية بشكل احتيالي لوكلاء اللاعبين خلال فترة 2012-2015.

وأعلن النادي أنه سيطعن أمام المحكمة العليا على حكم المحكمة الوطنية بتأييد قرار المحكمة الاقتصادية الإدارية الوسطى، الذي ألزم النادي بدفع نحو 23 مليون يورو لمصلحة الضرائب عن الفترة من 2012 حتى 2015 بسبب مكافآت مدفوعة لوكلاء اللاعبين.

وأبدى برشلونة في بيان دهشته من رفض الطعن المقدم على قرار المحكمة الاقتصادية الإدارية الوسطى والصادر في يونيو 2020.

ويؤكد قرار هذه المحكمة أن النادي كان ينبغي حجز المبالغ الضريبية المقررة على الأموال التي دفعها لوكلاء اللاعبين خلال هذه الفترة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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