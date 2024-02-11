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كورتوا وبيلينجهام وميليتاو في قائمة ريال مدريد لمباراة لايبزيج بدوري الأبطال

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قائمة الملكي لمباراة لايبزيج الألماني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي بطولة .


وعاد لقائمة تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو، وديفيد ألابا، وأنطونيو روديجر، وجود بيلينجهام، بالإضافة لوجود لاعبين شباب مثل كاريو وجاكوب رامون ونيكو باز وماريو مارتن.
 

قائمة ريال مدريد لمباراة لايبزيج:

في حراسة المرمى: كيبا - لونين - فران
الدفاع: كارفاخال - ناتشو - فاسكيز - فران جارسيا - ميندي - كاريو - جاكوب رامون
الوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس - جولر - ماريو مارتن - نيكو باز
في الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس - خوسيلو - إبراهيم دياز
 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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