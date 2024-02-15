الإيقاف 10 مباريات.. عقوبة صارمة تنتظر بيلينجهام مع ريال مدريد

ينتظر الدولي الإنجليزي بيلينجهام لاعب نادي ريال مدريد الإسباني عقوبة الإيقاف التي قد تصل إلى عشر مباريات، وذلك بسبب جرينوود لاعب خيتافي الإسباني.

ويغيب بيلينجهام حاليًا عن مباريات ريال مدريد؛ وذلك بسبب تعرضه للإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة جيرونا بالدوري الإسباني.

وحسب صحيفة “ذا صن” الإنجليزية فإن بيلينجهام يواجه خطر الإيقاف مع ريال مدريد لمدة عشر مباريات؛ وذلك بسبب اتهام جرينوود لاعب خيتافي بأنه تعرض للسب بكلمة مغتصب من قبل بيلينجهام؛ وهو الأمر الذي دفع لاعب خيتافي للتقدم بشكوى إلى رابطة الدوري الإسباني.

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وأحالت رابطة الدوري الإسباني شكوى جرينوود إلى لجنة المسابقات، حيث يتم التحقيق في القضية حاليًا، وستعلن لجنة المسابقات قرارها، وفي حالة معاقبة بيلينجهام قد يتم إيقافه لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 10 مباريات.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليًا برصيد 61 نقطة، بفارق خمس نقاط عن جيرونا صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة، فيما يأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.