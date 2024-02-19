موقف نيمار من خوض كوبا أمريكا مع البرازيل

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن موقف نيمار جونيور، لاعب الهلال السعودي، من المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كوبا أمريكا في يونيو المقبل، حيث أعلن رودريجو بافيا، المتحدث الرسمي للمنتخب البرازيلي، أن نيمار لن يلحق ببطولة كوبا أمريكا المقبلة.

وشدد المتحدث الرسمي للمنتخب البرازيلي، في تصريحات خاصة لـ"الرياضية" السعودية، أن نيمار لم يتم شفاؤه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي لم يتم بشكل كامل، ولن يكون متاحًا للمشاركة في البطولة.

وأوضح بافيا أن نيمار من المحتمل عودته مرة أخرى للمشاركة مع السيلساو في تصفيات كأس العالم في سبتمبر المقبل، إذا اكتمل شفاؤه.

الجدير بالذكر أن نيمار تعرض للإصابة خلال مباراة البرازيل والأوروجواي في أكتوبر الماضي، وأجرى عملية جراحية في ركبته اليسرى.