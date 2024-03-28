«كاملة أم تقسيط؟».. الزمالك يرد على تصريحات محمود كهربا بشأن الغرامة

الشارقة - اميمة ياسر -

رد أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، على التصريحات التي أدلى بها محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بحصول نادي الزمالك على قيمة الغرامة بالتقسيط، والخاصة بقضية رحيله من القلعة البيضاء.

وقال سالم، في تصريحات تلفزيونية نقلها موقع "القاهرة 24"،: "بداية قيمة وسياسة نادي الزمالك لا تتناسب أبدًا في الرد على كل المهاترات والتصريحات."

وأضاف المتحدث: "أؤكد أن نادي الزمالك حصل على قيمة الغرامة بالكامل، وهو ما أعلنه النادي في بيان رسمي بعد إنهاء الملف.. النادي حصل على حكم نهائي بالغرامة بعد الوصول إلى أعلى درجات التقاضي في الاتحاد الدولي الذي أقر رسميًا بحقوق النادي."

واختتم سالم تصريحاته بالقول: "الزمالك نادي مؤسسي ويخضع للرقابة، وهو ما يعني أنه ليس هناك مجالا للتهاون في حقوق النادي المالية لأي جهة، ومجلس الإدارة يعمل على الحفاظ على حقوق النادي."

وفي قت سابق، كتب أحمد سالم منشورا عبر صفحته الخاصة بموقع "فيس بوك" قال فيه: "لن ننجرف أو نلتفت للمحاولات الرخيصة والساذجة من الهاربين ومخالفي القانون الذين ثبت بالقطع ارتكابهم لمخالفات استوجبت العقوبة وفقا لحكم نهائي يعد بالضرورة عنوانا للحقيقة وذلك لكي نسقط معهم في مستنقع التريند، وكلنا تركيز في دعم ومؤازرة الفريق الأول لتحقيق حلم الكونفدرالية، ويكفي أن نؤكد أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم ولن يتهاون يوما في استيفاء حقوق النادي دون أن تنقص مثقال ذرة بما يتفق مع الشرعية وصحيح القانون."