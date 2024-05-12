تراند اليوم : ‏بالفيديو.. الصرامي :اقترح على الهلال ونجومه إقامة ممر شرفي لـ"كريستيانو" من أجل أن يحقق الفريق شهرة في وسائل الإعلام العالمية

صحيفة الخليج 365: طالب الناقد الرياضي سعود الصرامي، لاعبي فريق الهلال بعمل ممر شرفي لقائد فريق النصر كريستيانو رونالدو، خلال المباراة المقررة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل.

وقال الصرامي خلال ظهوره في مقطع فيديو، إن الممر الشرفي فكرة رائعة وتعزز من الروح الرياضية والتنافس الشريف.

وأضاف: "نجوم الهلال يتمتعون بأخلاق متميزة، وأتمنى منهم خلال مباراة النصر والهلال أن يصطفوا ويحييون رونالدو، لحصوله على لقب هداف الدوري قبل انتهاء المسابقة بـ 3 جولات".

وأشار إلى أن الهلال سيكون المستفيد الأول حال قيام نجومه بعمل ممر شرفي لرونالدو، بخلاف وقوف الجمهور الهلالي مع جمهور النصر لتحية كريستيانو.

واختتم سعود الصرامي تصريحاته أن هذه اللقطة ستتناقلها وسائل الإعلام العالمية.