أبرزهم إمام والشناوي.. موقف مصابي الاهلي وموعد عودتهم

كشف الإعلامي أحمد شوبر، متسجدات إصابات لاعبي الاهلي وموعد عودة كل لاعب منهم.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: “من الصعب عودة إمام عاشور قبل شهر ونصف على الأقل، كما أن محمد الشناوي يواصل التأهيل في ألمانيا منتظر عودته ما بين شهر ونصف وشهرين”.

وأضاف: “أليو ديانج وياسر إبراهيم لن يعودا قبل خمسة أسابيع، ووسام أبو علي موقفه 50-50 من العودة أمام سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا”.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباتهم؛ استعدادًا لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني غدًا الجمعة، ضمن مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مباراة الإياب لربع النهائي في القاهرة يوم 5 إبريل المقبل.

ويسعى لاعبو النادي الاهلي لتحقيق نتيحة إيجابية خارج الديار في مباراة الغد، لتسهيل مهمة الفريق في الإياب؛ من أجل الفوز والتأهل لدور نصف النهائي.