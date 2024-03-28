كولر يُرتب مهاجمي الاهلي.. مفاجآت بالجملة وموقف كهربا

استقر المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، على ترتيب مهاجمي الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقام كولر، بترتيب المهاجمين ليصبح محمود عبد المنعم “كهربا” في المركز الأول خلال الوقت الحالي، ثم الفرنسي موديست، ثم الفلسطيني وسام أبو علي.

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ورغم أن إدارة الأهلي اتفقت مع كهربا، على رحيله على سبيل الإعارة، استقر السويسري مارسيل كولر، على أنه المهاجم رقم 1 في النادي.

خلال الفترة الماضية، تحدث كولر، عن استقراره على مشاركة المحترف الفلسطيني وسام أبو علي بشكل أساسي على أن يكون بديله المحترف الفرنسي أنطوني موديست، ثم يأتي في الترتيب الثالث محمود كهربا.

ولن يلحق المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، بمواجهة سيمبا التنزاني، لأنه غير جاهز حتى الأن، من الناحية البدنية والفنية بالشكل المطلوب.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره سيمبا مساء غدًا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب بنجامين مكابا في العاصمة التنزانية، دار السلام.