من الذاكرة (3).. يد إينرامو تطيح بالأهلي خارج دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تبقى الحكايات في عالم الساحرة المستديرة، لها مذاق مختلف فكلما بحثنا في تاريخ معشوقة الجماهير، وجدنا الكثير من القصص المثيرة التي تبقى عالقة في أذهان الجميع، لذلك نستغل الأوقات والأحداث لسرد تلك القصص لمتابعينا.

ويقدم لكم "الخليج 365" الحلقة الثالثة، من سلسلة حلقات "من الذاكرة"، التي تُقام خلال النصف الثاني من شهر رمضان، ونسرد في كل حلقة مباراة أثارت الجدل في عالم كرة القدم.

ما قبل تقنية الفيديو "Var"

بالطبع يعرف جميع محبي كرة القدم، وسائل الغش في المباريات التي يستخدمها بعض اللاعبين، لكن هذه القصة من أكبر الخدع في تاريخ كرة القدم الأفريقية.

وتبدأ حكايتنا يوم 17 أكتوبر 2010، حيث يُلاقي النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

يد إينرامو

بعد بداية المباراة، وفي الدقيقة الثانية من الشوط الأول، سجل مايكل إينرامو لاعب الترجي التونسي، هدف "بيده"، وسط ذهول لاعبي الفريقين عقب احتساب حكم المباراة الهدف غير الشرعي.

وبجانب إشهار البطاقة الحمراء في وجه محمد بركات لاعب المارد الأحمر، لاعتراضه على احتساب الهدف "المارادوني".

وبذلك ودع نادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا، بالخسارة أمام الترجي التونسي بهدف دون مقابل في إياب دور قبل النهائي.

تصريحات ما بعد المباراة

وصرح إينرامو بعد فترة من المباراة، وقال: "الحكم قال إن هدفي بالرأس، لكنه كان بيدي ورأسي معًا".

وأضاف: "تفوق علينا الأهلي في مباراة الذهاب، بالفوز بهدفين مقابل هدف، وكذلك جاء هدفهم الثاني باليد".

واختتم النيجيري: "نظرت للحكم وتوقعت أن يلغى الهدف، ولكنني فوجئت باحتسابه، قلت الحمد لله واحتفلت، هذه هي كرة القدم".