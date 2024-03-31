شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتمسك بتدعيم دفاع الأهلى فى الميركاتو الصيفى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، بتدعيم خط دفاع فريقه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وحسب التقارير والمعلومات الواردة من الأهلي، فإن هناك 3 أساب جعلت السويسري مارسيل كولر يطلب دعم دفاع الأهلي، فى مقدمتها أن هذا المركز يعاني بشكل واضح خلال الفترة الماضية بسبب لعنة الإصابات التى ضربته وحرمته من عدة لاعبين مؤثرين، وأبرزهم ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم.

السبب الثاني يتمثل فى رؤية كولر بأن هناك عناصر لم يعد بالإمكان الاعتماد عليها، وتحديداً محمود متولي بسبب كثرة إصاباته، لذا خرج من حساباته تماماً، فالمدير الفني يرفض فكرة العفو عن محمود متولي والدفع به في المباريات المقبلة رغم جاهزيته للمشاركة بعد اكتمال شفاؤه من الإصابة الأخيرة.

ويشارك متولي فى تدريبات الأهلي منذ فترة وبات جاهزاً للمشاركة في المباريات، لكن كولر مازال يرفض الاستعانة به رغم الغيابات الكثيرة التي ضربت دفاع الفريق وحرمته من بعض لاعبيه، وتحديداً الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم قبل تعافي الأخير.

ويستعين المدير الفني بـ محمد هاني أو الوافد الجديد للفريق عمر كمال عبد الواحد في خط الدفاع، دون أن يلجأ لمحمود متولي الذي يراه كولر غير جدير بالمشاركة بسبب الإصابات المتتالية التي يعاني منها وتحول دون الاعتماد عليه.

ويتمثل السبب الثالث فى تزايد فرص رحيل محمد عبد المنعم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجية، فى ظل امتلاك اللاعب عروضاً من أندية أوروبية يتكتم عليها حالياً.

إدارة الأهلي تضع حالياً أكثر من لاعب تمهيداً للتعاقد معه في ميركاتو الصيف المقبل وتدعيم الدفاع، فى مقدمتهم الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة، والتونسي علاء غرام مدافع الصفاقسي، وإياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي، ومحمد إسماعيل لاعب زد.