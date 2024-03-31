شكرا لقرائتكم خبر عن فطار الكابتن.. فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال البارالمبى: "بط ومحشى وملوخية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهتم معظم الرياضيين باختيار أنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطاراً دسماً مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية. ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الرياضات لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

كل يوم نقدم لكم نجماً جديداً لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال البارالمبى، والتى كشفت عن الإفطار الذى ستتناوله اليوم قائلة، "بط ومحشى وملوخية".

وتتناول فاطمة عمر إفطار رمضان صحى للمحافظة على نظامه الغذائى لعدم زيادة الوزن، ويفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقائه وأسرته، كما يحرص على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات، خاصة أن لديه طقوسا وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء فى الشهر الكريم.